नाइजीरिया : बोको हराम के मोर्टार हमले में दो की मौत, 16 अन्य घायल मोस्को। नाइजीरिया के माइदुगुरी शहर में आतंकवादी समूह बोको हराम के मोर्टार हमले में दो लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। पीआरनाइजीरिया न्यूज आउटलेट ने रिपोर्ट दी है कि गुरुवार को हमला उस समय हुआ जब लोग मुस्लिमों के एक प्रमुख त्योहार ईद-अल अजहा को मनाने की तैयारी कर रहे थे। मोर्टार गिरने से शहर के तीन जिलों के निवासियों में घबराहट है। घटना की जांच के लिए पुलिस विस्फोटक ऑर्डिनेंस डिटेक्शन (ईओडी) के अधिकारियों को शहर में भेजा गया है।