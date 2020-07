सपा संरक्षक मुलायम पर पर अमर्यादित टिप्पणी से सपाइयों में आक्रोश, दी चेतावनी प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के संरक्षक एवं पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव पर बहरिया के ब्लाक प्रमुख कुलदीप पाण्डेय द्वारा सोशल मीडिया पर की गई अमर्यादित टिप्पणी से सपा कार्यकर्ताओं मे आक्रोश व्याप्त है। सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष कृष्णमूर्ति सिंह एवं महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तेख़ार हुसैन की अगुवाई में नेताओं ने बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को संबोधित ज्ञापन पुलिस अधीक्षक (यमुनापार) कुलदीप पाण्डेय को देकर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। पीएम मोदी ने खास अंदाज में ट्वीट कर बाहुबली राफेल का किया स्वागत, कही ये बड़ी बात… श्री कृष्णमूर्ति सिंह ने कहा कि ब्लाक प्रमुख द्वारा की गई टिप्पणी धार्मिक एवं जातीय उन्माद फैलाने वाली है। जिस तरह से ब्लाक प्रमुख द्वारा अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया उससे लोंगो में जबर्दस्त आक्रोश है। कोविड 19 के नियमों के चलते प्रतिनिधि मंडल के रूप में उपस्थित सपाईयों ने तत्काल कानूनी कार्रवाई न करने पर सड़क पर उतर कर आंदोलन की चेतावनी भी दी है l Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com