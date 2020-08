पहली अगस्त को रसोई गैस के नए दाम जारी, जानिए आपके शहर में सस्ता हुआ या महंगा नई दिल्ली। आम नागरिकों के लिए अगस्त की पहली तारीख एक बड़ी राहत लेकर आई है। इससे आम आदमी को महंगाई के दौर में काफी राहत महसूस होगी। वैसे तो 1 अगस्त से बहुत सारे बदलाव हुए हैं जिसमें रसोई गैस सिलेंडर भी शामिल है। आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर के नई कीमतें लागू होती हैं। इस महीने देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (HPCL, BPCL, IOC) ने आम नागरिकों को राहत दी है। चलिए जानते हैं कि, इस बार खाना बनाना सस्ता हुआ है या महंगा:- ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जुलाई में 4 रुपए तक की बढ़ोतरी की थी जबकि, जून में दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर-सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर में पूरे 11.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। बल्कि इससे पहले मई में कंपनी द्वारा सिलेंडर की कीमतों में 162.50 रुपए तक की भारी कटौती हुई थी पर अगस्त के महीने में एलपीजी रसोई गैस की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। हैदराबाद के केंद्रीय मंत्री ने कोरोना के खिलाफ इस जंग में ‘दिल्ली मॉडल’ को फॉलो करने की अपील दिल्ली में इस माह भी 14.2 किलोग्राम वाले गैर-सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर की कीमत 594 रुपए ही स्थिर है। यानि कि अगस्त महीने की पहली तारीख को ही आम आदमी को राहत दी गई है। जानकारी के अनुसार IOC की वेबसाइट पर दिए दाम के मुताबिक दिल्ली में सिलेंडर की कीमतें पिछले महीने यानी जुलाई के मुकाबले अगस्त में स्थिर रखी गई है। IOC की वेबसाइट के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में सिलेंडर की कीमत जुलाई की तरह ही है। यानि 14.2 किलोग्राम वाले बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 594 रुपए। वहीं मुंबई में भी बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम 594 रुपए है। जबकि चेन्नई में इसी सिलेंडर की कीमत 610.50 रुपए है। मगर कोलकाता में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में 50 पैसे का इजाफा हुआ है। कृष्णा श्रॉफ ने बॉयफ्रेंड के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले टाइगर के लिए छोड़ी राखी बात अगर 19 किलो वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दामों की करें तो दिल्ली में इसकी कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। इस तरह सिलेंडर के दाम 1135.50 रुपए, जबकि कोलकाता में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1197.50 रुपये से बढ़कर 1198.50 रुपये हो गई है। वहीं महानगर मुंबई में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है इससे 1090.50 रुपये से प्रति सिलेंडर की कीमत अब 1091 रुपये हो गई है। जबकि चेन्नई में 19 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती देखी गई है। यहां प्रति सिलेंडर के कीमत में 2 रुपये की कटौती हुई है इससे 1255 रुपये से प्रति सिलेंडर कीमत 1253 रुपये हो गई है। Non-subsidised LPG cylinder price cut by record Rs 162.50; here’s …ज्यादा जानकारी के लिए आप अधिकारिक वेबसाइट (https://www.iocl.com/Products/IndaneGas.aspx) भी चेक कर सकते हैं। यहां आपको सभी शहरों के गैस सिलेंडर की कीमतें मिल जाएगी। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com