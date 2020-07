Face hair Removal : इन तीन चीज़ों से हटाए चेहरे के अनचाहे बाल नैचुरली

Face hair Removal : इन तीन चीज़ों से हटाए चेहरे के अनचाहे बाल नैचुरली चेहरे पर अनचाहे बाल हार्मोनल असंतुलन से लेकर जेनिटक्स की वजह से हो सकते हैं। ये आपकी रंगत को दबा सकते हैं और आपके चेहरे की रौनक को कम कर सकते हैं। बार-बार वैक्सिंग और थ्रेडिंग करना भी संभव नहीं होता। हम आपको यहां कुछ ऐसे घरेलू नुस्ख़ों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें से किसी को भी सप्ताह में कम से कम एक बार फ़ॉलो करके आप चेहरे के अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं। दाल, आलू और शहद इस नुस्ख़े के लिए आपको चाहिए होगा आधा कप पीली दाल, एक आलू, कुछ बूंदें नींबू के रस और एक टीस्पून शहद। दाल को रातभर भिगोकर रखें और सुबह इसे पीसकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। आलू का छिलका उतारकर उसका जूस निकाल लें। दाल के पेस्ट और आलू के जूस को मिलाएं। महिला की सूटकेस में बंद शव की हुई शिनाख्त, बुलंदशहर में दहेज हत्या का केस दर्ज अब मिश्रण में नींबू का रस और शहद मिलाएं। अब इसे प्रभावित हिस्से पर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जब मास्क सूख जाए, तो उंगली से रगड़कर इसे साफ़ करें। काबुली चने का आटा एक कटोरी में आधा कप काबुली चना का आटा, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ताज़ा क्रीम और आधा कप दूध मिलाकर पेस्ट तैयार करें। अब चेहरे के जिन हिस्सों पर अनचाहे बाल दिखाई देते हों, वहां पर लगाएं. 20-30 मिनट तक इसे लगा रहने दें। हल्के हाथों से बालों की ग्रोथ के उल्टी दिशा में रगड़कर पैक को निकालें। गुनगुने पानी से धोएं। इस पैक को सप्ताह में कम से कम दो बार लगाएं। चावल का आटा, हल्दी और दूध 3 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 टेबलस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून दूध को मिलाएं। यदि मिश्रण बहुत गाढ़ा हो, तो थोड़ा-सा पानी या गुलाब जल मिला लें। तैयार पेस्ट को अनचाहे बालों वाले हिस्से पर 30 मिनट के लिए लगाएं। सूखने के बाद गुनगुने पानी से धोएं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com