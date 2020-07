Hair Style : अपने बालों के अनुसार कराएं अपना हेयर कट कई बार आप अपने लुक को बदलने के लिए पूरे उत्साह के साथ हेयर कट लेते हैं, लेकिन नतीजा उतना ख़ूबसूरत नहीं होता, जितना आपने सोचा होता है। इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है, कि आपने अपने हेयर टाइप के अनुसार हेयर कट न लिया हो। हम आपको बताएंगे कि आपके बालों के लिए कौन-सा हेयरस्टाइल सबसे उपयुक्त है, ताकि अच्छे हेयरकट के बाद आपके उत्साह पर पानी न फिरे और आपका नया लुक ढेर सारी तारीफ़ बटोर सके। मोटे बाल मोटे बालों को स्टाइल करना बाक़ी तरह के बालों के मुक़ाबले कुछ आसान होता है। बालों की मोटाई आपके सिर को वॉल्यूम से भरपूर दिखाती है, जिससे कोई भी स्टाइल आप पर जंचता है। यदि आपके बाल मोटे हैं और चेहरा ओवल शेप का तो आप बॉब कट या लंबे लेयर्ड हेयरकट आज़मा सकती हैं। ये आपके लुक पर बख़ूबी जंचेंगे। Office Look Tip : व्हाइट शर्ट और सही ऐसेसरीज के साथ पूरा करें अपना फॉर्मल लुक पतले बाल पतले बालों को मोटा और वॉल्यूम से भरपूर दिखाने के लिए आप अपने बालों के सिरों को एकदम सीधा कट करवाएं। बालों के निचले हिस्से को बिल्कुल भी लेयर न दें। इससे बालों के मोटे होने का आभास होता है। हो सकता है, आपकी दोस्त पर लेयर कट, फ़ेदर कट बहुत ख़ूबसूरत लग रहा हो, लेकिन आप पर उतना ही बुरा। क्योंकि पतले बालों पर इस तरह के हेयरकट कम ही जंचते हैं। ख़ासतौर पर यदि आपके बाल छोटे हों। इसलिए हेयर कट को जितना ज़्यादा सिम्पल रखेंगी, वे उतने ही आकर्षक लगेंगे। ट्रोलर ने अमिताभ बच्चन को लिखा ‘काश आप कोरोना से मर जाते’, भड़के बिग बी बोले- हे, मिस्टर अज्ञात… कर्ली बाल कर्ली बालों को मेंटेन करना सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। कर्ली हेयर वाली महिलाओं पर लेयर्ड बाल अच्छे लगते हैं। हालांकि कर्ली बालों को ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत होती है, इसलिए कोई भी हेयरकट लेने से पहले अपने हेयर स्टाइलिस्ट से उसके मेंटेनेन्स पर बात कर लें। यदि आपके कर्ल्स बहुत टाइट हों, तो हमारी सलाह है कि आप बड़े-बड़े लेयर्स रखें। सीधे बाल देखने में तो सीधे बाल काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार इन्हें मैनेज करना मुश्क़िल हो जाता है, ख़ासतौर पर जब वे थोड़े ऑयली या बहुत ज़्यादा ड्राय हो जाते हैं। क्राउन हिस्से पर वॉल्यूम देनेवाला हेयरकट चुनें। यदि आप छोटे बाल चाहती हैं, तो शोल्डर-लेंथ बॉब या पिक्सी कट आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। लंबे बालों में वी कट आपके बालों को आकर्षक दिखाएगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com