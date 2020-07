चीन को एक और झटका, कलर टीवी सेट्स के आयात पर लगाया प्रतिबंध नई दिल्ली। भारत सरकार ने रंगीन टेलीविज़नों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम लोकल मैन्यूफैक्चर को बढ़ावा देने के लिए और चीन से होने वाले शिपमेंट में कटौती करने के लिए उठाया गया है। भारत सरकार ने रंगीन टीवी आयात पर प्रतिबंध लगाया है और इसकी घोषणा विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने की है। यह कदम मुख्य रूप से स्थानीय मैन्यूफैक्चर को बढ़ावा देने और चीन जैसे देशों से गैर-आवश्यक वस्तुओं की आवक शिपमेंट को रोकने के उद्देश्य के लिए किया गया है। आतंकी खतरे के कारण अयोध्या को सील करने की तैयारी, 4 अगस्त से नहीं मिलेगा प्रवेश बता दें कि भारत के लिए चीन टीवी सेटों का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत के इस कदम से सबसे ज़्यादा नुकसान चीन को होगा। चीन के अलावा, वियतनाम, हांगकांग, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया, जर्मनी और थाईलैंड जैसे देश भारत को टीवी निर्यात करने वाले अन्य देश हैं। डीजिएफटी के नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि रंगीन टीवी पर प्रतिबंध लगाने वाली नीति में कुछ संशोंधन भी है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित श्रेणी में रखी गई किसी वस्तु को आयात करना चाहता है तो उसे पहले डीजीएफची से लाइसेंस लेना होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि लाइसेंस देने की प्रक्रिया अलग से डीजीएफटी द्वारा जारी की जाएगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार हरमन कैन का निधन, कोरोना वायरस से थे संक्रमित ये प्रतिबंध 14 इंच से शुरू होने वाले टीवी से लेक 41 इंच तक और उससे ज़्यादा बड़े टीवी पर लगाए गए हैं। अधिसूचना में कहा गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेलीविज़न सेट जिसकी स्क्रीन 24 इंच से कम है उस पर भी प्रतिबंध लगा है। एक और श्रेणी है जिसका ज़िक्र अन्य नाम से किया गया है इस पर भी प्रतिबंध है लेकिन इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com