8 फीट लंबा और 160 किलो वजन वाला 'आदमकद' बकरा, कीमत सुनकर रह जाएंगे दंग नई दिल्ली। आज पूरे देश में ईद उल-अज़हा यानि बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन बकरों की कुर्बानी देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा हर साल होता है कि कोई खास बकरा अपनी खूबियों के चलते चर्चा का विषय बन जाता है, लेकिन इस बार जो बकरा सुर्खियों में आाया वो काफी अलग है। उसका वजन भी ज्यादा है और हाइट भी इंसान के बराबर है। खबर के मुताबिक इस बकरे की लंबाई 8 फुट है और वजन 160 किलो है। तोतापारी व जमनापारी क्रास नस्ल का यह बकरा दिखने में जितना खास है उतनी ही इसकी खूबियां हैं। ये बकरा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का। बकरीद के दिन कुर्बानी के लिए यह खास बकरा पंजाब के भिलाई से छत्तीसगढ़ में लाया गया है। जब ये बकरा वहां पर पहुंचा तो लोगों की नजर इस पर से हट ही नहीं रही थी। बताया जा रहा है कि बकरीद के लिए शहर में कुर्बानी के लिए एक से बढ़कर एक बकरे आए। अलग-अलग नस्ल के इन बकरों की कीमत भी हैरान करने वाली होती है। लिहाजा खरीदार बाहर न जाकर घर बैठे-बैठे ऑनलाइन बकरे खरीददारी की। इस बकरे को नीलामी में जीतकर लाने वाले शख्स का नाम अहमद उर्फ लाल बहादुर फरीद नगर का रहने वाला है। इस बकरे के बारे में जानकारी देते हुए अहमद से बताया कि उन्होंने इसे पंजाब से खरीदा है। इसकी कीमत 1.53 लाख रुपये है और इसे पंजाब से छत्तीसगढ़ लाने में 23 हजार का खर्च आया है। इस बकरे की लंबाई और वजन जितना खास है, उतनी ही खास है इसकी डायट। बकरे की डायट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये फलों का शौकीन है और ताजी सब्जियां भी बड़े ही चाव से खाता है।