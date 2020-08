अयोध्या : विवादित ढांचे की पुरानी तस्वीरें देखकर बनाई जाएगी नई मस्जिद गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रौनाही में सरकार द्वारा दी गयी जमीन पर विवादित बाबरी मस्जिद के समान ही दूसरी मस्जिद तैयार की जायेगी। अयोध्या में मस्जिद निर्माण कमेटी के सदस्य एवं उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ वोर्ड के उपाध्यक्ष फारूख अदनान शाह उर्फ मियां साहब ने शुक्रवार को यहां बताया कि नई मस्जिद वैसी ही बनेगी जैसी पुरानी थी। उन्होंने बताया कि इसका आकार और क्षेत्रफल के हिसाब से पुरानी मस्जिद के अनुरूप बनायी जायेगी। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पर दागे रॉकेट, 9 की मौत, 50 से अधिक घायल उन्होंने कहा कि अयोध्या स्थ्ति विवादित ढांचे की तस्वीर मौजूद है और उसी को देखकर नयी मस्जिद बनायी जायेगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए पुरातत्व विभाग और दूसरे कारीगरों का भी सहयोग लिया जायेगा। श्री शाह ने कहा कि बकरीद त्योहार के बाद इसका पा्ररूप तैयार करके मुस्लिम धर्म गुरूओं को भेजा जायेगा और उनसे सुझाव मांगा जायेगा कि सरकार द्वारा दी गयी पांच एकड जमीन का उपयोग और किन उददेश्यों के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनता से भी आर्थिक सहयोग के लिए कहा जायेगा और मस्जिद बनने के बाद हिन्दू-मुस्लिम भाई चारा भी बनेगा। गले में फंसी चॉकलेट से बच्चे की तड़प-तड़पकर मौत, परिजनों ने लगाया ये बड़ा आरोप गौरतलब है कि सरकार के निर्देश पर सुन्नी सेन्टर वक्फ वोर्ड ने 15 लोगों के नाम मस्जिद निर्माण कमेटी में शामिल करने के लिए दिया गया है और उसमें गोरखपुर से फारूख अदनान शाह का नाम शामिल है। अयोध्या में भव्य श्री राम मन्दिर निर्माण में गोरखपुर के गोरक्षपीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ मुख्य भूमिका में होंगे तो वहीं अयोध्या में नयी मस्जिद के निर्माण की मुख्य भूमिका में गोरखपुर स्थित इमामबाडा स्टेट के मुतवल्ली मियां साहब फारूख अदनान शाह होंगे। बताया जाता है कि गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर और इमामबाडा स्टेट के बीच एतिहासिक और आध्यात्मिक सम्बंध रहा है और दोनों के रिश्ते कभी खराब नहीं हुए। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com