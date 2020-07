31 जुलाई राशिफल : राशिनुसार जानिए कैसा बीतेगा आपका आज का दिन मेष- आज आपका दिन अच्छा रहेगा। किसी जरूरी काम में परिवार का पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा। आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। वृष- आज किसी व्यक्ति से बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात हो सकती है। बिजनेसमैन को काम में बेहतर मौके मिलेंगे। नए विचार आपके मन में आएंगे। मिथुन- आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। पारिवारिक काम को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। कर्क- आज आप परिवार के साथ किसी काम में व्यस्त रह सकते हैं। ऑफिस में आपको कोई बड़ा काम निपटाने की जिम्मेदारी मिल सकती है। सिंह- आज किसी जरूरी काम में दोस्तों का सपोर्ट मिल सकता है। आप आसपास के लोगों से सहानुभूति बनाए रखेंगे। कुछ लोग आपके लिए खास साबित हो सकते हैं। कन्या- आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपकी कला के क्षेत्र में रूचि बढ़ेगी। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा सकते हैं। तुला- आज आपका दिन मिला-जुला रहेगा। कामकाज निपटाने के लिए आपको कुछ नए तरीके मिल सकते हैं। दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार आ सकता है। वृश्चिक- आज आप किसी तरह की राजनीति में उलझ सकते हैं। फिर वह राजनीति घर में भी हो सकती है और कार्यस्थल पर भी। ऑफिस में काम की अधिकता थोड़ी ज्यादा होगी। धनु- आज आप काम की उलझनों में फंस सकते हैं। आप किसी सामाजिक आयोजन में जा सकते हैं। वहां अच्छे लोगों से आपकी जान-पहचान होगी। मकर- आज के दिन आपके कार्य सफल जरूर होंगे। आप कुछ समय मनोरंजन में भी बिताएंगे। आपका दांपत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेगा। कोई करीबी आपकी खुशियों को दोगुना कर देगा। कुंभ- आज कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होने की उम्मीद है। आपका दांपत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शिक्षा में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। मीन- आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति मिल सकती है। किसी दूसरे का उत्साह देखकर आप उत्साहित हो सकते हैं। माता-पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com