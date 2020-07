30 जुलाई राशिफल : जानिए कैसा बीतेगा आपका आज का दिन मेष- आज आपका दिन खुशी से भरा रहेगा। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। ऑफिस में कुछ दोस्तों के सहयोग से आपका प्रोजेक्ट पूरा होगा। वृष- आज पूरे दिन आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। किसी धार्मिक आयोजन में जाने का आपको अवसर मिलेगा। करीबी लोगों को आपसे कुछ अपेक्षाएं होगी। मिथुन- आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। सभी काम में आपको सफलता हासिल हो सकती है। आपके मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी। किसी समारोह में जा सकते हैं। कर्क- आज कुछ लोगों की नजर आप पर हो सकती है। कोई पुरानी बातों को याद करके आप थोड़े भावुक हो सकते हैं। सिंह- आज परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। आपको किसी अजनबी लोगों से अपनी बातों को शेयर करने से बचना चाहिए। आपके कुछ काम में रूकावट आ सकती है। कन्या- आज आपका दिन उत्तम रहेगा। रास्ते में किसी करीबी दोस्त से आपकी मुलाकात होगी, जिससे मिलकर आप खुश होंगे। ऑफिस में आपके कॉन्फीडेन्स से बॉस खुश होंगे। तुला- आज आप बच्चों के साथ खुशी के पल व्यतीत करेंगे। इससे आप दोनों के बीच संबंध बेहतर होंगे। आज आपके खर्चे बढ़ने की संभावना है। वृश्चिक- आज आपका दिन अच्छा रहेगा। किसी खास व्यक्ति से आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है। आपके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है। धनु- आज अगर किसी नए काम की शरूआत करने की सोच रहे हैं, तो आगे चलकर आपको काफी फायदा होगा। आपको अचानक कहीं से धन लाभ होगा। मकर- आज आप जो भी काम शुरू करेंगे, वो समय पर पूरा हो सकता है। करियर से संबंधित नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपको नए लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। कुंभ- आज आपका दिन ठीक-ठाक रहेगा। आपकी तरक्की में थोड़ी रूकावटें आ सकती है। परिवार में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा। मीन- आज आप अपनी ऊर्जा अच्छे कार्यों में लगाएंगे। शैक्षणिक कार्यों में आपकी रूचि बढ़ सकती है। आपको जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com