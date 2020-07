28 जुलाई राशिफल : जानिए कैसा बीतेगा आपका आज का दिन मेष- इस राशि के लोगों का दिन आज सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार जरूर होगा। करियर में हालात आपके पक्ष में होंगे। यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। किसी करीबी से संबंध बिगड़ सकते हैं। वृषभ- आज आपका खर्चा ज्यादा हो सकता है, लेकिन आमदनी बढ़ने के योग हैं। सेहत थोड़ी कमजोर रहेगी। पारिवारिक जीवन खुशी देगा और कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके हक में होंगी। मिथुन- आज इस राशि वालों का दिन शुभ रहेगा। प्रेम जीवन के लिए आपका दिन शानदार रहेगा। जहां तक कार्यक्षेत्र की बात है, तो आपको अपने सहकर्मियों के साथ मिलजुल काम करना चाहिए। कर्क- आज दिन आपके लिए अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। भाग्य आपका साथ देगा। पारिवारिक जीवन भी खुशनुमा रहेगा। माता से विशेष स्नेह दिखाएंगे। सिंह- इस राशि के लोगों का दिन आज सामान्य रहेगा। भाग्य आपके पक्ष में होगा। लेकिन आप पर काम का ज्यादा भार रहेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छे पल बिताएंगे। कन्या- आज इस राशि वाले लोगों का दिन शुभ होगा। आज के दिन आप अपने प्रिय से प्यार भरी बातें करेंगे। दोपहर बाद कुछ समस्याएं आ सकती हैं जिनका समाधान आपको सोच-समझकर करना होगा। तुला- आज की शाम आप अपने जीवनसाथी के नाम कर सकते हैं। दिन की शुरुआत थोड़ी कमजोर होगी। परिवार और कार्यक्षेत्र के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज आप पूरे दिन ख़ुशी का अनुभव करेंगे। वृश्चिक- इस राशि के लोगों का दिन शुभ रहेगा। आज दोपहर तक भाग्य आपके साथ रहेगा। अपने विरोधियों के प्रति सजग रहेंगे तो बेहतर होगा। थोड़े से खर्चे हो सकते हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। धनु- इस राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। पिता आपके किसी कार्य में सहयोग कर सकते हैं। अपने प्रिय के साथ वक्त बिताएंगे। यात्रा पर जाने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। मकर- आज का दिन सामान्य रहेगा। कहीं घूमने जाने का मौका मिल सकता है। हालांकि, खर्चे काफी अधिक रहेंगे, लेकिन आपका मन खुश रहेगा। आज कार्यक्षेत्र में आप अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। कुंभ- आज का दिन आपके लिए आर्थिक तौर पर आपके लिए शानदार रहेगा। मित्रों के साथ समय बीतेगा। प्रेम जीवन में आपको सफलता मिलेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मीन- आज भाग्य आपका साथ देगा। बिगड़े हुए काम भी आसानी से बन जाएंगे। पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आमदनी के मामले में दिन अनुकूल है। विरोधियों से सजग रहें। दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com