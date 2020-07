गहलोत का तंज- सत्र तय होने से रेट अनलिमिटेड हो गया है, किस्त नहीं ली हो तो वापस आ जाएं जयपुर। राजस्थान में सियासी उठापटक अभी थमा नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने का पूरा खेल बीजेपी ने रचा है। उनके नेताओं को जनता माफ नहीं करेगी। गहलोत ने ट्वीट के जरिए बसपा सुप्रीमो मायावती को भी घेरा है। वहीं, सीएम गहलोत ने अपने बागी विधायकों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर किसी को नाराजगी है तो वो पार्टी आलाकमान, AICC के पास जाए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आए। आप सभी कांग्रेस के हाथ के निशान पर जीतकर आए हैं. ऐसे में आपको सरकार के साथ आना चाहिए। सीएम ने कहा कि सत्र में क्या होना है ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। पूरा खेल बीजेपी का है और बीजेपी को जनता माफ नहीं करेगी…जनता सब देख रही है और बीजेपी को चाहिए, अमित शाह जी को चाहिए कि सरकार गिराने के इरादे छोड़ें, देश के अंदर उससे लोकतंत्र कमजोर होगा, जनता के जीवन को बचाना है, उसके लिए सबको लगना चाहिए। pic.twitter.com/rKH0zvQHSv — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 30, 2020 तंज भरे लहजे में गहलोत ने कहा कि विधानसभा सत्र की तारीख तय होने के बाद रेट बढ़ गया है। अनलिमिटेड रेट हो गया है। जिन लोगों ने पहली किस्त नहीं ली है, उन्हें वापस आना चाहिए। बीजेपी के नेता छिपकर दिल्ली जाते हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। इटली को पछाड़ पांचवें नंबर पर पहुंचा भारत, अब तक कोराना वायरस से 35 हजार मौतें जैसे ही 14 तारीख आई है Assembly की, उसी वक्त से पहले जो पहली किश्त 10, दूसरी किश्त 15 की थी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, अब अनलिमिटेड हो गई है, अब पूछा जा रहा रहा है- आप बताओ क्या चाहिए आपको? इसका मतलब 25 से हॉर्स ट्रेडिंग की रेट और बढ़ गई है। मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, सबको मालूम है। pic.twitter.com/CmuFMqwCnG — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 30, 2020 गहलोत ने कहा कि मेरा मानना है कि मायावती जो बयानबाजी कर रही हैं, वो बीजेपी के इशारे पर कर रही हैं। भाजपा जिस तरह से सीबीआई-ईडी-इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, डरा रही है, धमका रही है, राजस्थान में क्या हो रहा है, सबको मालूम है…मायावती भी उनसे डर रही हैं, मजबूरी में वो बयान दे रही हैं। चाहे जो भी परिस्थितियां हो, मैं तनाव में नहीं रहता. मुझे गॉड गिफ्ट मिला है, हालात चाहे कैसे भी हों मैं सत्य के साथ रहता हूं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com