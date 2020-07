एक दिन में एक लाख से टेस्ट कर उत्तर प्रदेश ने टेस्टिंग के मामले में बनाया कीर्तिमान लखनऊ। एक दिन में कोरोना संदिग्धों के एक लाख से अधिक नमूने टेस्ट कर उत्तर प्रदेश ने टेस्टिंग के मामले में देश में कीर्तिमान बनाया है, वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण के रिकार्ड 3578 मामले मिले जिन्हे मिलाकर कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अब 26,204 हो गयी है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में लखनऊ में 312 नये केस सामने आये जबकि मात्र 20 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया और छह की मौत हो गयी। राजधानी में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 3497 हो चुकी है जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है। संक्रमण से प्रभावित शहरों की फेहरिस्त में कानपुर दूसरे नम्बर पर है जहां 1985 मरीजों का इलाज चल रहा है। जिले में 177 मरीज कोरोना की चपेट में आकर मृत्यु के शिकार बन चुके है। हरियाणा : पुलिसकर्मी मिला पॉजिटिव, एसएचओ सहित 27 जवान होम क्वारंटाइन इस बीच सूबे के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में रविवार को एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए एक दिन में 1,06,962 सैम्पल की जांच की गयी। एक दिन में एक लाख से अधिक सैम्पलों की जांच करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। इस प्रकार कोविड-19 की जांच में 19 लाख का आकड़ा पार करते हुए प्रदेश में अब तक 19,41,259 सैम्पल की जांच की गयी है। पूल टेस्ट के तहत कुल 4,073 पूल की जांच की गयी, जिसमें 3,803 पूल 5-5 सैम्पल के तथा 270 पूल 10-10 सैम्पल की जांच की गयी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेस्टिंग क्षमता में लगातार वृद्धि किए जाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि 25 लाख तक की जनसंख्या वाले जिलों में एक हजार से अधिक तथा 25 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में 1,500 से अधिक टेस्ट एन्टीजन के माध्यम से प्रतिदिन किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के प्रत्येक चिकित्सालय में रैपिड एन्टीजन टेस्ट की व्यवस्था हो। ट्रूनैट मशीन के माध्यम से प्रतिदिन 2,500 से अधिक टेस्ट किए जाने के निर्देश दिए। क्या यूपी के मुखिया ने खबरें देखना छोड़ दिया है? हर दिन बन रहे गुंडाराज के नए रिकॉर्ड राज्य में टेस्टिंग की रफ्तार तेज होने के साथ संक्रमितों की पहचान तेजी से हो पा रही है और अब अधिसंख्य जिलों में बड़ी संख्या में कोरोना के नये मामले सामने आ रहे है। पिछले 24 घंटे में प्रयागराज में 162,वाराणसी में 146,गाजीपुर में 130, जौनपुर में 116,बरेली में 114,हरदोई में 95,हापुड़ में 78,गोरखपुर में 76,झांसी में 66,गाजियाबद में 62,नोएडा में 44,अलीगढ़ में 54,बुलंदशहर में 52,आगरा में 42 और मेरठ में 40 नये मरीज मिले। इस अवधि में 31 मरीजों की मृत्यु हो गयी जिसके साथ राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की तादाद अब 1456 हो चुकी है। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 42833 मरीज उबर चुके हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com