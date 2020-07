टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ने से इन छोटे शहरों में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना लखनऊ। त्योहारों के मौसम में उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले सरकार की उलझन बढ़ा रहे हैं। टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ने से लखनऊ और कानपुर के बाद अब अन्य शहरों में भी बड़ी संख्या में कोरोना के नये मरीज सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में बरेली में कोविड-19 के 335 नये मामले सामने आये जबकि कानपुर में 268 और लखनऊ में 247 केस प्रकाश में आये। इस अवधि में प्रदेश में कोरोना के 3490 मामले मिले जबकि 1688 मरीज स्वस्थ भी हुये और 41 की मृत्यु हो गयी। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या अब 1497 हो गयी है। हालांकि अब तक 44520 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके है, इसके बावजूद 27 हजार 934 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। कर्नाटक में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.07 लाख के पार, 2 हजार से अधिक की मौत एक अगस्त को बकरीद और तीन अगस्त को रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर कानपुर कई जिला प्रशासनों ने लाकडाउन के नियमों में सशर्त ढील दी है लेकिन अधिकारियों से स्थिति पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। कोरोना के प्रोटोकाल का पालन नहीं करने पर दुकानदारों को जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वहीं लोगों से कई प्रचार माध्यमों के जरिये स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में जौनपुर में 191,वाराणसी में 138,प्रयागराज में 125,नोएडा में 114, मुरादाबाद में 109 और लखीमपुर खीरी में कोरोना के 101 नये मरीज मिले। इस दौरान बरेली और वाराणसी में छह-छह मरीजों की मृत्यु हो गयी वहीं कानपुर में पांच मरीजों ने दम तोड़ दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में मचा हड़कंप, शिवसेना आएगी साथ राज्य में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित लखनऊ में 3716 मरीजों का इलाज चल रहा है वहीं कानपुर में 2154, वाराणसी में 1473,बरेली में 1165,प्रयागराज में 996,झांसी में 981,गाजियाबाद में 785,जौनपुर में 775 और नोएडा में 719 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में कल एक दिन में 91,830 सैम्पल की जांच की गयी। इस प्रकार कोविड-19 की जांच में 20 लाख का आकड़ा पार करते हुए प्रदेश में अब तक 20,33,089 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में टेस्टिंग के लिये नियत स्टेटिक बूथ पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपनी कोरोना जांच करा सकता है। उन्होंने कहा कि जिन्हें भी किसी भी प्रकार के लक्षण या समस्या महसूस हो तो वे लोग टेस्टिंग सेंटरों पर जा कर अपनी जांच करा सकते है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com