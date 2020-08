गले में फंसी चॉकलेट से बच्चे की तड़प-तड़पकर मौत, परिजनों ने लगाया ये बड़ा आरोप

गले में फंसी चॉकलेट से बच्चे की तड़प-तड़पकर मौत, परिजनों ने लगाया ये बड़ा आरोप नोएडा में एक ढाई महीने के बच्चे के गले में चॉकलेट फंस गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चे की तबीयत खराब होने पर एंबुलेंस को बुलाने के लिए कई फोन किये, लेकिन एंबुलेंस नहीं आई फिर बच्चे को ऑटो से लेकर अस्पताल पहुंचे, जब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ एक बार फिर विवादों में, BJP – AAP में बढ़ रही खिचातानी परिजनों का कहना है कि घर पर बच्चा लेटा हुआ था। साथ में ही दूसरा बच्चा चॉकलेट खा रहा था। उसी दौरान उसने छोटे बच्चे के मुंह में चॉकलेट डाल दी, जो उसके गले में फंस गई। चॉकलेट फंसने से बच्चे की मौत बच्चे को लेकर तुरंत नजदीकी के डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन उन्होंने बच्चे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बच्चे के पिता ने कहा कि अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर पर एंबुलेंस बुलाने के लिए कई बार फोन किया। सारी जानकारी लेने के बाद एंबुलेंस भेजने को कहा दिया गया। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी घर पर एंबुलेंस नहीं पहुंची। फोन करने के बाद भी नहीं आई एंबुलेंस इस दौरान बच्चे की हालात बिगड़ने लगी फिर माता-पिता जल्दी से ऑटो में अस्पताल लेकर गए। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घरवालों का आरोप है कि सही समय पर एंबुलेंस मिल जाती तो बच्चे को बचाया जा सकता था। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com