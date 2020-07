फ्रांस से मैनपुरी के दीपक चौहान लेकर आए राफेल, किया देश का नाम रोशन, परिवार में जश्न मैनपुरी। फ्रांस से पांच राफेल विमान बुधवार को अंबाला पहुंच गए। फ्रांस से राफेल विमान को लेकर आने वालों में मैनपुरी का लाल स्क्वाड्रन लीडर दीपक चौहान भी शामिल है। देश को राफेल मिलने की जितनी खुशी देश के प्रत्येक नागरिक को है उससे भी अधिक खुशी मैनपुरी के लोगों को इस बात की है कि मैनपुरी का एक लाल राफेल लेकर अंबाला पहुंचा है। परिवार में सभी उत्साहित हैं। मैनपुरी शहर के देवपुरा निवासी स्क्वाड्रन लीडर दीपक चौहान के पिता दुखहरण सिंह चौहान ने इस बात पर खुशी जाहिर की है। लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। भारत की धरती पर सुरक्षित लैंड हुआ राफेल विमान, देखें VIDEO इस फाइटर जेट की तैनाती अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर की गई है। राफेल को अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक में इस्तेमाल किया जा चुका है और अब इसे भारत भी इस्तेमाल करेगा। शहर के मोहल्ला देवपुरा निवासी पूर्व सैनिक दुखहरण सिंह के सबसे छोटे पुत्र स्कवाड्रन लीडर दीपक चौहान एनडीए परीक्षा पास कर वायुसेना में शामिल हुए थे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com