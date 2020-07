बच्चों की फीस माफी और शिक्षकों को आर्थिक मदद दे सरकार : लल्लू लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कोरोना महामारी में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की फीस माफी और शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। श्री लल्लू ने कहा कि पिछले चार माह से वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते रोजगार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण लाखों मध्यम आय वर्ग के अभिभावकों को अपने बच्चों की फीस जमा कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नई शिक्षा नीति : स्कूली शिक्षा में 10+2 खत्म, 5+3+3+4 की नई व्यवस्था होगी लागू उन्होने कहा कि प्रदेश में संचालित यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एवं अन्य बोर्डो के छात्रों की चार महीनो की फीस माफ की जाये जबकि इन शिक्षण संस्थानों में कार्यरत मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सरकार कम से कम आठ हजार रूपये प्रतिमाह सहायता प्रदान करे। कांग्रेसी नेता ने काेरोना के बाद उपजे हालात का हवाला देते हुये मांगी की कि नए साल की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव न किया जाये और बच्चों की ड्रेस बार-बार न बदली जाये। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com