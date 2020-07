स्तानपान कराने वाली महिलाएं भूलकर भी ना करें इन चीजों का सेवन, बच्चे के लिए होता है खतरनाक नई दिल्ली। जिस तरह प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं का अपना खास ख्याल रखने की जरूरत होती है उसी प्रकार प्रेग्नेंसी के बाद भी महिलाओं को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होता है। स्तनपान के दौरान आप जो कुछ भी खाती हैं वह सीधा आपके बच्चे के शरीर पर लगता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने खानपान का खास ख्याल रखें। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दूध पिलाने वाली मां को किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। टॉपर लिस्ट में जगह बनाकर इतिहास रचने वाली खो चुकी है आंखों की रोशनी – स्तनपान के दौरान जंक फूड तो बिल्कुल न खाएं क्योंकि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनके सेवन से आप में गैस की समस्या पैदा होती हैं, जिसके कारण शिशु को पेट में दर्द या गैस की समस्या पैदा हो सकती है जिससे वह ज्यादा रोना शुरु कर देता है और आप समझ नहीं पाती हैं कि वह यह क्यों रो रहा हैं। – स्तनपान कराने वाली महिलाएं खट्टे फलों का सेवन ना करें। खट्टे फलों में विटामिन सी अधिक होता है और इससे दूध में अम्ल अधिक बनने लगता हैं। इससे बच्चे का पेट खराब हो जाता है। स्तनपान के दौरान खट्टे फल बिल्कुल न खाएं और ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर या शुगर हो, खाने के बाद गैस बनाते हो तो इनका सेवन करने से, दूध पीने के बाद शिशु के भी पेट में गैस बन सकती हैं और पाचन संबंधी समस्या हो सकती हैं। श्वेता ने बताया- इस वजह से फैमिली नहीं कर रही सीबीआई जांच की मांग – लहसुन काफी गर्म होता है और यह बच्चे के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों को लहसुन की गंध पसंद नहीं आती। इसकी गंध आपके लहसुन खाने के 2 घंटे बाद तक भी दूध में रहती हैं। – स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कॉफी के सेवन से बचना चाहिए. कॉफी में मौजूद कैफीन दूध में मिल जाता हैं जिससे शिशु को चिड़चिड़ाहट और अनिद्रा की समस्या हो सकती हैं। – पुदीना मिल्क प्रोडक्शन में कमी करता हैं। इसलिए स्तनपान के दौरान पेपर मिंट चाय या पुदीने की चटनी या पुदीने का पानी बिल्कुल न पिए। अस्पताल से डिस्चार्ज होते वक्त आराध्या ने अमिताभ बच्चन को गले लगाकर कही ये बात – चॉकलेट कॉफी के कैफीन से ही तैयार की जाती है। स्तनपान के दौरान चॉकलेट भी ना खाएं, भले ही इसमें कैफीन की मात्रा कम होती हैं लेकिन कैफीन की कम मात्रा भी शिशु को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी हैं। – स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ब्रोकली के सेवन से बचना चाहिए. इससे बच्चे को घबराहट या पेट में दर्द हो सकता हैं। इसके लिए ब्रोकली को थोड़ा-थोड़ाकर खाएं। इससे इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com