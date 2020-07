श्रीराम मंदिर भूमि पूजन में आदिशक्ति शीतला धाम की मिट्टी होगी समाहित जौनपुर। अयोध्या में पांच अगस्त को श्रीराम मंदिर के लिए होने वाले भूमि पूजन में आदिशक्ति मां शीतला धाम की मिट्टी व आदिगंगा गोमती नदी का जल भी समाहित होगा। गुरुवार को यहां की मिट्टी व जल के साथ ही जिले के अन्य ऐतिहासिक देवस्थलों से मिट्टी लेकर विश्व हिदू परिषद के कार्यकर्ता अयोध्या रवाना हुए। इस दौरान जय श्रीराम के शंखनाद के बीच भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या से सटे जौनपुर में रामलला मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। माँ बिन्ध्यवासिनी से राम मंदिर शिलान्यास के लिए अयोध्या भेजी गयी मिट्टी और जल विश्व हिदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रमुख धार्मिक स्थलों से मिट्टी का संग्रह किया। सबसे पहले जिलाध्यक्ष डा. राकेश दुबे के नेतृत्व में कार्यकर्ता जयघोष करते हुए मां शीतला चौकिया धाम पहुंचे। यहां पुजारी जय नारायण पंडा के हाथों से पवित्र मिट्टी व जल प्राप्त करने के बाद सूरज घाट श्रीराम जानकी मंदिर के महंत नरसिंह दास से मिट्टी व जल लिया। यहां से जत्था बड़े हनुमान मंदिर से मिट्टी व महंत रामरतन दास से आशीर्वाद प्राप्त कर जिला उपाध्यक्ष डा. आरपी सिंह, पंडित आनंद शर्मा, जिलामंत्री जन्मेजय तिवारी, जिला सहमंत्री शंभू शर्मा, जिला सह मीडिया प्रभारी गंगेश चौबे, नगर अध्यक्ष राकेश सिंह सुक्खू, सिरकोनी प्रखंड अध्यक्ष राजीव चौबे के नेतृत्व में अयोध्या के लिए रवाना हुए। 20 सालों से इस लड़की ने पहन रखा है हेलमेट, तो हो गयी इस बीमारी की शिकार विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने जनपदवासियों से आह्वान किया कि पांच अगस्त को सभी छोटे-बड़े देवालयों को सजाकर घर-घर दीपावली मनाएं। सभी अपने-अपने घरों में आराध्य देव भगवान श्रीराम के साथ ही अन्य देवी-देवताओं का पूजन करें। पुष्प समर्पित करें और आरती उतारें। इसके साथ ही अपने घर, मोहल्ले, गांव, बाजार, मठ -मंदिर में साज-सज्जा करें। लोगों प्रसाद का वितरण कर सूर्यास्त के बाद दीप जलायें। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com