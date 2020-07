वैशाली : बेखौफ बदमाशों का तांडव, प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर की हत्या हाजीपुर। बिहार में वैशाली जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र में अपराधियों ने शुक्रवार को प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि जिले के सदर थाना क्षेत्र के दिघी खुर्द गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर मुकेश राय (30) मोटरसाइकिल से जा रहा था तभी सर्किट हाउस के निकट अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। डाक विभाग से गुम हुआ एक पत्र, कोर्ट ने भेजने वाले को दिलवाया 55 हजार का मुआवजा मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने मुकेश को ताबड़तोड़ 5 गोलियां मारी। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकले और लोग जैसे ही कुछ समझ पाते पलक झपकते ही घटना को अंजाम देने वाले अपराधी मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक सभी अपराधी बाइक से आए थे और घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी तेजी से उत्तर दिशा की ओर भाग निकले। सूत्रों ने बताया कि हत्या के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिये भेज दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com