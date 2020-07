जानिए दुनिया के सबसे बड़े भूतिया आश्रम के बारे में, जहां एकसाथ रहते हैं हजारों भूत! नई दिल्ली। क्या सच में भूत होते है? कुछ लोग भूत-प्रेत आत्मा जैसी बातों पर यकीन नहीं करते है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे है जहां भूतों का निवास है। वह भी 1-2 नहीं बल्कि हजारों भूतों का। जी हां, यूके के वेल्स शहर में स्थित Denbigh Asylum है जिसे भूतों का आश्रम भी कहा जाता है। दरअसल, नार्थ वेल्स अस्पताल में मौजूद Denbigh Asylum वर्ष 1848 में मनोरोग से पीड़ित मरीजों के लिए बनाया गया था। साल 1995 में इसके पैट बंद करने से पहले 1,500 रोगियों और 1,000 कर्मचारियों के लिए ये घर था। ऐसा बताया जाता है कि यहां कई मरीजों की मृत्यु के बाद इसके दरवाजे बंद कर दिए गए। पच्चीस वर्ष से बंद पड़े इस आश्रम से लोगों को कई डरवाने दृश्य देखने को मिले हैं, जिसमें लोगों को हँसी, चीखना, नक्शेकदम और तेज़ धमाके की आवाज़ भी सुनाई देती रही है। सिर्फ इतना ही नहीं कुछ वर्षों पहले Denbigh Asylum की बिल्डिंग में अचानक आग भी लग गई थी लेकिन आग कैसे लगी इसका पता चल नहीं सका। ‘मायावती ने व्हिप जारी कर लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वालों को दी क्लीन चिट’ वर्ष 2008 में, टेलेविसीसों शो मोस्ट हॉन्टेड के जांचकर्ताओं ने खुद इस स्थान का दौरा किया था। हालांकि, इसके बाद उन्होंने ऐसा दावा किया कि यह जगह “चुड़ैलों द्वारा शापित है।” इस बारें में उनका बोलना था कि यहां हजारों की संख्या में भूत निवास करते हैं। लेकिन अब इतने वर्षों बाद एक बार फिर से इस बिल्डिंग के रूप की बात हो रही है। वर्तमान में यह डेवलपर जोन्स ब्रॉस द्वारा £ 75m नवीकरण योजना के तहत चल रहा है, जिसमें दुकानों, एक जिम और रेस्तरां के साथ साइट को एक आवास परिसर में बदलने की योजना है। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से काम रूका हुआ है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com