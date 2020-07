चार लोग आए,  मंदिर में पूजा की, छोड़ गए सोने-चाँदी से भरा बैग

चार लोग आए, मंदिर में पूजा की, छोड़ गए सोने-चाँदी से भरा बैग वाराणसी। सोचिए अगर आपको सोने-चांदी से भरा बैग मिल जाएगा तो क्या होगा? ऐसा वाराणसी में हुआ है, जहां के चौबेपुर इलाके के शिव मंदिर में चार लोगों ने पूजा करने के बाद गहनों से भरा बैग वहीं छोड़ दिया और चले गए। गांव वाले आभूषण देख हैरत में पड़ गए। फिलहाल गांव वालों और प्रधान की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर के ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी कि हमारे गांव स्थित मंदिर में दो बाइक पर सवार होकर चार लोग आए थे। सभी ने महादेव की पूजा की और मंदिर में आभूषण छोड़कर चले गए। आभूषण में दो जोड़ी कंगन, तीन चेन, आठ अंगूठी, दस बाली, चांदी के सिक्के, पायल आदि शामिल हैं। एयरटेल को लगभग 16 हजार करोड़ का घाटा, सिर्फ एक महीने में घटे इतने प्रतिशत उपभोक्ता मंदिर में जेवर से भरा बैग छोड़ा पुलिस अब इन आभूषणों को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। पुलिस इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लेकिन अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका है। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ भी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी इलाके के सीओ अनिल राय का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। लोगों के बयान भी दर्ज किये है। जल्द से जल्द पता लगा लिया जाएगा कि गहनों बैग कौन और क्यों छोड़कर गया। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com