सीएम शिवराज ने छतरपुर सड़क हादसे पर जताया अफसोस

सीएम शिवराज ने छतरपुर सड़क हादसे पर जताया अफसोस भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज छतरपुर में एक सड़क हादसे में आठ लोगों की असामयिक मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। छतरपुर में सड़क हादसे में 8 लोगों की असामयिक मृत्यु होने का हृदय विदारक समाचार मिला है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति दें और उनके परिवार के सदस्यों को इस असीम दुःख को सहने की शक्ति दें। — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) July 27, 2020 छतरपुर में दर्दनाक हादसा : बच्चों समेत 8 लोगों की मौत श्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा है 'छतरपुर में सड़क हादसे में 8 लोगों की असामयिक मृत्यु होने का हृदय विदारक समाचार मिला है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति दें और उनके परिवार के सदस्यों को इस असीम दुःख को सहने की शक्ति दें। '