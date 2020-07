छतरपुर में दर्दनाक हादसा : बच्चों समेत 8 लोगों की मौत छतरपुर। मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र में पन्ना मार्ग पर आज एक सड़क हादसें में आठ लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बमीठा थाना के नगर निरीक्षक दिलीप पांडे ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आज दोपहर यहाँ पन्ना मार्ग पर चंद्रनगर के पास एक जीप और तीन मोटरसायकलों की भिड़त में आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। जीप पन्ना की ओर जा रही थी। स्वास्तिका मुखर्जी बोलीं- मैंने कभी संजना को उनके साथ असहज महसूस करते नहीं देखा इसी दौरान वह सामने से आ रही तीन मोटरसायकलों से टकरा गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com