स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी लोग 15 अगस्त तक क्वारंटाइन नई दिल्ली। 15 अगस्त को देश अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस के लिए कई बड़े फैसले और एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। 15 अगस्त तक सभी मेहमान होंगे क्वारंटाइन जानकारी के मुताबिक, इस बार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नेवी और दिल्ली पुलिस के जो भी अधिकारी हिस्सा लेंगे उन सभी को 15 अगस्त तक क्वारनटीन किया जाएगा। इनमें अधिकारियों के ड्राइवर, ऑपरेटर, कुक, बस ड्राइवर, ट्रेनर समेत उनसे जुड़े तमाम स्टाफ को 15 अगस्त तक के लिए क्वारनटीन किया गया है। कोविड-19 की 4 वैक्सीन बंदरों पर सफल ट्रायल, इंसानों से बस एक कदम दूर सिर्फ रिहर्सल में हिस्सा ले सकेंगे क्वारनटीन अवधि के दौरान कार्यक्रम से जुड़े और कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी अधिकारी और उनके स्टाफ सिर्फ रिहर्सल और 15 अगस्त से जुड़ी तैयारियों में ही हिस्सा ले पाएंगे। इसके बाद वो सीधा घर जाएंगे। दिल्ली पुलिस के वो सभी स्टाफ जो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे या सुरक्षा में शामिल होंगे उन सभी को मौखिक तौर पर भी यह आदेश दिया गया है। सरकारी वाहन रोजाना होंगे सैनेटाइज दरअसल गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान प्रधानमंत्री सभी कमांडर और जवानों के बीच से होकर गुजरते हैं। उनकी सुरक्षा को देखते हुए ही यह फैसला लिया गया है। साथ ही सभी VVIP और VIP अधिकारी समेत जवान भी कोरोना महामारी से बचे रहेंगे। इसके अलावा 15 अगस्त के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले सभी सरकारी वाहन को रोजाना सैनेटाइज करने के भी सख्त आदेश एजेंसियों की तरफ से सभी यूनिट को दिए गए हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com