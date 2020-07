लखनऊ : दोना-पत्तल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर

लखनऊ : दोना-पत्तल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुडंबा के धर्मकांटा के पास स्थित पॉश कॉलोनी के बीच अवैध रूप से चल रही प्लास्टिक फैक्टरी में सोमवार को शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। पुलिा ने यहां कहा कि फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी और उसमें डिस्पोजल ग्लास, प्लेट, चम्मच आदि चीजें बनाई जाती थी। आग की सूचना मिलते ही इंदिरा नगर से दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों संग अनलॉक 3 को लेकर आज होगी बैठक लगभग आधा दर्जन दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं। फैक्टरी के ऊपर अलग-अलग कमरों में सो रहे आधा दर्जन परिवारों को सही सलामत बाहर निकाला गया। कोई बड़ा हादसा न हो इसलिए टीम ने सभी गैस सिलिंडरों को बाहर निकलवाया। आग में कोई जख्मी नहीं हुआ है । Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com