भूमि पूजन के लिए संगम से लिया गया जल और मिट्टी, कल अयोध्या ले जाया जाएगा प्रयागराज। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए पांच अगस्त को होने वाले भूमि पूजन के लिए बुधवार को पतित पावनी गंगा और श्यामल यमुना के संगम से जल और मिट्टी लायी गयी। संगम से पवित्र जल और मिट्टी को विश्व हिन्दू परिषद (विहिप)के धर्माचार्य संपर्क प्रमुख शंभु, प्रांत संगठन मंत्री मुकेश कुमार ने अनुसूचित जनजाति के पुतई लाल के द्वारा वैदिक रीति से पूजन करवाकर एकत्रित करवाया गया। पवित्र जल और मिट्टि को अशोक सिंहल के आवास ‘महावीर भवन’ में रख कर पूजन किया गया। संगम के जल और मिट्टभ् को लेकर वासुदेव वृक्ष की परिक्रमा की गयी। राम मंदिर भूमि पूजन : चांदी की इन ईंटों को नींव रखेंगे पीएम मोदी, वजन है 22.6 किलो महावीर आवास में रहने वाले हीरालाल ने नम आखों से कहा, “आज अशोक जी का सपना साकार हो गया।” पवित्र जल को गुरूवार को विहिप के पदाधिकारियों द्वारा अयोध्या ले जाया जाएगा। विहिप के महानगर मीडिया प्रभारी अश्वनि मिश्र ने बताया कि काशी विश्वनाथ की मिट्टी, श्रृंगवेरपुर का जल, कबीर मठ, महर्षि भरद्वाज आश्रम और सीतामढी समेत प्रयागराज के आसपास पूजय स्थलों की जल और मिट्टी प्रांत कार्यालय में एकत्र तक अयोध्या भेजी जाएगी। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए उज्जैन से भस्म, सीतामढ़ी के पांच मंदिरों से भेजी गई मिट्टी इस अवसर पर कार्यक्रम के प्रमुख शंकर देव त्रिपाठी, अनिल पाण्डेय, लालमणि तिवारी, सुरेश अग्रवाल, अमित पाइक, गौरव जायसवाल, अमरनािा त्रिपाठी समेत अनेक लोग उपस्थित थे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com