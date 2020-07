मोदी हनुमानगढ़ी में माथा टेकेने के बाद करेंगे मां सरयू का भी दर्शन, जानिये पूरा कार्यक्रम अयोध्या। रामजन्मभूमि में विराजमान रामलला के भव्य मंदिर के लिये पांच अगस्त को भूमि पूजन करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में माथा टेकेंगे और मां सरयू का भी दर्शन करेंगे। रामजन्म भूमि तीर्थ ट्रस्ट के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री भूमि पूजन के समय प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी में माथा टेकेंगे और मां सरयू का भी दर्शन करेंगे, परन्तु इन कार्यक्रमों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राम मंदिर भूमि पूजन : चांदी की इन ईंटों को नींव रखेंगे पीएम मोदी, वजन है 22.6 किलो फिर भी यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री कार्यालय से यह कार्यक्रम बनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री के स्वागत में एक दर्जन तोरणद्वार बनाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से यह तोरणद्वार प्रधानमंत्री के आगमन के संभावित मार्ग पर नहीं बनाये जायेंगे। अयोध्या की पहचान सरयू और प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर है क्योंकि हनुमानजी को अयोध्या का कोतवाल माना जाता है। भगवान श्रीराम ने गुप्तारघाट में जलसमाधि लेने से पहले हनुमानजी को अयोध्या का भार सौंपा था। दूसरी ओर सरयू प्राचीन अयोध्या की पहचान ही नहीं बल्कि प्रमाण है। यही कारण है कि यहां का दर्शन-पूजन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है । Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com