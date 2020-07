उद्धव ठाकरे को लगता है कि मुख्यमंत्री पद हिंदुत्व से ज्यादा जरूरी है : पाटिल कोल्हापुर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लगता है कि मुख्यमंत्री पद हिंदुत्व से ज्यादा जरुरी है। श्री पाटिल ने कहा कि आज कल कई नेता यह दावा करते हैं कि उन्होंने रामजन्मभूमि के लिए काम किया है और इसका श्रेय लेते हैं। राम मंदिर के लिए भूमिपूजन पांच अगस्त को होना है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। पाक ने फिर तोड़ा सीजफायर, भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी जवान की मौत श्री ठाकरे को भी इसके लिए न्यौता दिया गया है लेकिन शिवसेना ने दावा करते हुए कहा था कि अयोध्या जाने के लिए उनके नेता को किसी न्यौते की जरुरत नहीं है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com