अखाड़ा परिषद की अपील : पांच अगस्त को दीप जलाकर उत्सव मनाएं, राम चरित मानस का पाठ करें प्रयागराज। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने साधु संतों और देश वासियों से पांच अगस्त को अयोध्या में श्रीराम मंदिर के लिए भूूमि पूजन को ऐतिहासिक उत्सव के रूप में मनाने की अपील की है। परिषद के अध्यक्ष महंत नरेन्द्र गिरी ने शनिवार को कहा कि पांच अगस्त का दिन ऐतिहासिक है और देश वासियों के लिए यह खुशहाली का भी दिन है। पांच सौ वर्षों के कठिन संघर्षों के बाद ये शुभ दिन आया है और सभी लोग भाग्यशाली हैं जो इस दिन के गवाह बन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते अयोध्या में सीमित संख्या में ही लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन अपने मन से लोग इस दिन अयोध्या में रहें और अपने घरों में पूजन और भजन कीर्तन करें। महंत नरेन्द्र गिरी ने देश वासियों के साथ ही सभी मठ मंदिरों के महंतों, पुजारियों और अखाड़ों के साधु संतों, मंडलेश्वरों, आचार्य महामंडलेश्वरों से अपील की है कि वे अपने भक्तों को निर्देश दें, कि चार और पांच अगस्त को लेकर मठ मंदिरों के साथ ही लोग अपने घरों में राम चरित मानस का पाठ करें और दीप जलाकर भव्य राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास का उत्सव उसी प्रकार मनायें जिस तरह से त्रेता युग में लंका पर विजय प्राप्त कर भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर दीपावली मनायी गई थी। महंत नरेन्द्र गिरी ने कहा है कि अब वो समय आ गया है कि जबकि भव्य राम मंदिर का जल्द निर्माण कार्य पूरा होगा और राम लला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे।