मोदी कर्म से संत हैं, तो योगी भगवाधारी संत, इनके द्वारा पूजन होना सर्वथा शुभ है : गिरि प्रयागराज। साधु संतो की जानीमानी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेन्द्र गिरी ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पूजन किया जाना सर्वथा शुभ है। श्री गिरी ने बुधवार को कहा कि मोदी कर्म से संत हैं तो योगी भगवाधारी संत है। संतों के हाथ से मंदिर निर्माण के लिए पूजन किया जाना सर्वदा हितकर और शुभ ही होता है। अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर देशवासियों में श्रीराम के राज्याभिषेक जैसा माहौल उपजा हुआ है। इसके लिए केन्द्र और सूबे की सरकार की सकारात्मक नीतियां और कार्य प्रमुख है। भूमि पूजन के लिए संगम से लिया गया जल और मिट्टी, कल अयोध्या ले जाया जाएगा महंत ने कहा कि मंदिर आंदाेलन में योगी आदित्यनाथ के गुरू महंत अवैद्यनाथ, विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के अशोक सिंहल और रामचन्द्र परमहंस की आत्मा को शांति और आनंद मिल रहा होगा। योतिष पीठाधीश्वर द्वारका शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण की तिथि पांच अगस्त को अशुभ बताए जाने श्री गिरी ने कहा कि भगवान के कार्य में मुहूर्त नहीं देखा जाता। उन्होने कहा कि जो दुनियां के कार्यों को शुभता प्रदान करता है उनके कार्य में किसी प्रकार का अशुभ की कोई गुंजाइश नहीं है।