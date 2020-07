राम मंदिर भूमि पूजन : पीएम मोदी के अयोध्या आगमन पर अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम अयोध्या। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की जन्मभूमि पर राम मंदिर के बहुप्रतीक्षित भूमि पूजन कार्यक्रम में पांच अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अयोध्या आगमन पर अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किये गये हैं। श्रीरामजन्मभूमि पर विराजमान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का भूमि पूजन पांच अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। इसके लिये पूरी अयोध्या अभी सुरक्षा घेरे में जकड़ी जा रही है। अयोध्या को सात जोन में बांटकर फोर्स की तैनाती कर दी गयी है। सभी प्रवेश मार्गों पर बैरीकेडिंग करके जांच की जा रही है। सभी होटलों, धर्मशालाओं और जांच व शहर से आये लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। राममंदिर शिलान्यास को राजनीति से दूर रखा जाए : शिवपाल सिंह यादव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने गुरूवार को यहां कहा कि भूमि पूजन कार्यक्रम के मद्देनजर धर्मनगरी में होने वाले आयोजन की समीक्षा के साथ ही सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन को लेकर कार्य योजना बनायी जा रही है ऐसे में सभी कार्यों पर नजर है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया गया है। भूमि पूजन स्थल पर पहुंचने के लिये दो रास्ते चिन्हित किये गये हैं। एक रास्ते से स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और एक रास्ते से उनके साथ आने वाले लोग जायेंगे। उन्होंने बताया कि हैलीपैड कामता प्रसाद सुंदर लाल साकेत महाविद्यालय में बनाया जायेगा। यहां से भूमि पूजन स्थल की दूरी लगभग एक किलोमीटर है। यह रास्ता सुपर सेफ्टी जोन होगा जो पूरी तरह एसपीजी की निगरानी पर होगा। अन्य सभी अतिथियों को हाईवे वाईपास से नयाघाट होते हुए कार्यक्रम स्थल लाया जायेगा। कार्यक्रम के दिन नयाघाट को गोण्डा से जोडऩे वाले मार्ग को बंद रखने की योजना है। इससे यह रास्ता भी पूरी तरह सुरक्षित हो जायेगा। अयोध्या में भगवान राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति होगी, पदमभूषण राम सुतार करेंगे तैयार राम मंदिर का भूमि पूजन कुशलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिये एडीजी सुरक्षा ने अयोध्या का दौरा कर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया था। एडीजी जोन लखनऊ भी दौरा कर चुके हैं। अयोध्या के चारों तरफ बार्डर पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। एसएसपी दीपक कुमार ने कहा कि अयोध्या सप्तपुरियों में से एक है। यहां सब अच्छे से हो आयोजन, सकशुल सम्पन्न हों, इसके लिये सभी कार्यक्रम किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाये रखने, अपराध पर नियंत्रण व आम जनता की सुरक्षा के सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। नवागत एसएसपी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कई विजिट सफलतापूर्वक कराने का अनुभव है। ऐसे में उन अनुभवों को और मजबूत जरूरतों के आधार पर अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम सम्पन्न कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी का अहम रोल होता है ऐसे में उनके साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जायेगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com