अयोध्या : मंदिर के शिलान्यास को एक उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी जोरशोर पर अयोध्या। श्रीरामजन्मभूमि पर विराजमान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भूमि पूजन को एक उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी जोरशोर से चल रही है। अयोध्या सीट से विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने गुरूवार को यहां कहा कि कोरोना महामारी से बचाव की सावधानियों को ध्यान में रखते हुए पांच अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा भव्य मंदिर निर्माण के लिये भूमि पूजन की सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हमें यह दीपोत्सव पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाना है। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री-गायिका अक्षरा ने गाया ‘स्वागत है श्री राम का’ गाना उन्होंने कहा कि पांच सौ सालों के इंतजार व लाखों लोगों के संघर्ष एवं बलिदान के बाद आया भूमि पूजन का यह पर्व अद्वितीय, अलौकिक और अविस्मरणीय होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को रामभक्ति से ओतप्रोत होकर इस पर्व को दिव्य और भव्य बनाने में अपना सहयोग देना है। सभी अपने घरों व प्रतिष्ठानों तथा मठ-मंदिरों, गली-मोहल्लों, चौराहों पर साफ-सफाई करके दीप जलायें और प्रभु श्रीराम के भजन सुनें और उनका गुणगान करें। श्री वेदप्रकाश गुप्ता अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर बैठकें करके जनता को बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत स्वच्छ और सुंदर अयोध्या के माध्यम से करें। यही हम सभी की ओर से उनको अयोध्या आगमन पर भेंट होगी। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com