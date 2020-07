भूमि पूजन : सुबह 11:15 बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे अयोध्या, भागवत संग सांझा करेंगे मंच लखनऊ। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमिपूजन कार्यक्रम की तैयारियां जोर-शोर से हो रही है। कार्यक्रम से पहले अयोध्या को सजाने का कार्य जारी है। भूमिपूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी 11 बजकर 15 मिनट पर अयोध्या पहुंचेंगे। वह दो घंटे से ज्यादा समय यहां पर रहेंगे। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे अयोध्या से रवाना हो जाएंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन में चढ़ाए जाएंगे पांच रजत बेलपत्र, पांच चांदी के सिक्के अयोध्या पहुंचने पर पीएम मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे और वहां पर दर्शन करेंगे। इसके बाद पीएम रामलला का दर्शन करेंगे, जिसके बाद भूमिपूजन का कार्यक्रम होगा। अयोध्या में मंच की व्यवस्था भी फाइनल कर दी गई है। सिर्फ 5 लोग ही मंच पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मंच पर मौजूद रहेंगे। राम मंदिर भूमि पूजन में दलित संत को न्योता नहीं देना निराशाजनक : मायावती ये सभी फैसले शुक्रवार को अयोध्या के मानस मंदिर में हुई अधिकारियों की मीटिंग में लिए गए। बैठक में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा और मंदिर के कार्यक्रम की व्यवस्था का जायजा भी लिया। 3 अगस्त से शुरू हो जाएगा उत्सव राम मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन 5 अगस्त को होना है, लेकिन इसके दो दिन पहले यानी 3 अगस्त से ही अयोध्या में उत्सव शुरू हो जाएगा। प्रशासन की ओर से शहर में लाखों दीए जलाए जाएंगे। साथ ही आम लोगों से अपील की जाएगी कि वो अपने घरों के बाहर दीए जलाएं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com