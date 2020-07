राम मंदिर भूमि पूजन के लिए लखनऊ के राम लीला समिति की मिट्टी अयोध्या भेजी गई लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ऐतिहासिक राम लीला समिति की ओर से आज मिट्टी भी अयोध्या में राम मंदिर के लिये पांच अगस्त को होने वाले भूमि पूजन के लिये भेजी गई है । समित के सचिव आदित्य द्धिवेदी ने यहां कहा कि रामलीला मैदान के चारों कोने से मिट्टी को एक कलश में भरा गया और समित के पदाधिकारी उसे लेकर दोपहर में अयोध्या रवाना हो गये । अयोध्या में भगवान राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति होगी, पदमभूषण राम सुतार करेंगे तैयार उन्होंने कहा कि मिट्टी का कलश रामजन्मभूमि तीर्थ के अघ्यक्ष नृत्य गोपाल दास को सौंपा जायेगा और उनसे आग्रह किया जायेगा कि इसका इस्तेमाल भूमि पूजन के दौरान हो । Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com