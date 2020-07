भूमि पूजन के दिन, हरे और केसरिया रंग की नवरत्न जड़ित पोशाक पहनेंगे रामलला

भूमि पूजन के दिन, हरे और केसरिया रंग की नवरत्न जड़ित पोशाक पहनेंगे रामलला अयोध्या। रामलला की मूर्ति को 5 अगस्त को भगवा सीमा के साथ हरे रंग की पोशाक पहनाए जाने की संभावना है, जब अयोध्या में एक भव्य मंदिर के निर्माण के लिए ‘भूमि पूजन’ किया जाएगा। पोशाक में “नवरत्न” होंगे, जो उस पर सिले हुए हैं और अयोध्या की एक दुकान पर जड़े जा रहे हैं। इस दुकान के मालिक मालिक चार पीढ़ियों से राम लल्ला के कपड़े सिल रहे हैं। ‘बाबू लाल टेलर्स’ की दुकान दो भाइयों भागवत प्रसाद और शंकर लाल द्वारा संचालित की जाती है और वे मंदिरों में देवी और देवताओं के कपड़े सिलते हैं। प्रसाद ने कहा कि उनके पिता ने कई सालों तक राम लल्ला की पोशाकें सिलवाईं और उन्होंने विरासत को जारी रखा। मुस्लिम महिलाओं का ऐलान, रामलला को भेजेंगे राम नाम और मोरपंख लगी राखियां प्रसाद ने बताया “राम लल्ला के कपड़े चार पीढ़ियों से हमारी दुकान पर सिले जा रहे हैं। मेरे पिता के निधन के बाद, हम उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इस स्थल पर जाते थे और अपने पिता के साथ राम लल्ला के कपड़े सिलते थे। 1992 में उनकी मृत्यु हो गई। राम लल्ला के कपड़े यहां मेरी दुकान पर सिले जा रहे हैं। ” उन्होंने कहा कि सरकार को पहले सिले हुए कपड़ों के सात सेट मिले हैं और दिवंगत भक्त भी देवता के लिए कपड़े लेने आए हैं। राम लला की मूर्ति के लिए पोशाक में नवरत्न होंगे : प्रसाद उन्होंने कहा कि रामदल सेवा ट्रस्ट के कल्कि राम ने 5 अगस्त के लिए दो पोशाक पहनाने का आदेश दिया है। “एक हरे रंग का है और दूसरा भगवा है और ये दो-तीन दिनों में पूरा हो जाएगा। बुधवार भगवान गणेश का दिन है और हरा रंग देवता के साथ जुड़ा हुआ है। हरे रंग की पोशाक में भगवा रंग की सीमा होगी।” 120 एकड़ में 318 खंभों पर खड़ा होगा रामलला का भव्य मंदिर, कुछ खासियत ऐसी जो दुनिया में कहीं नहीं प्रसाद ने कहा कि उनके पास सोमवार के लिए सफेद रंग की पोशाक और लाल रंग की पोशाक और मंगलवार को लल्ला के लिए आदेश हैं। रामदल सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्कि राम ने कहा कि राम लल्ला की वेशभूषा में भव्य पूजन के विशेष अवसर को चिह्नित किया जाएगा। उन्होंने बताया “भूमि पूजन कार्यक्रम एक बड़ी घटना है। 5 अगस्त को, राम लल्ला की पोशाक हरे और केसरिया रंग की होगी। पोशाक में नौ ग्रहों के लिए नवरत्न होते हैं। आम तौर पर पोशाक को डिजाइन करने और तैयार करने में दो दिन लगते हैं लेकिन इस बार एक भव्य रूप है। पोशाक को दिया जा रहा है। दर्जी ने कहा है कि पोशाक 1 अगस्त तक पूरी हो जाएगी।” उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया के माध्यम से पता चला है कि सरकार को राम लल्ला के लिए एक साल में केवल सात पोशाकें मिलीं। उन्होंने कहा, “हमने संकल्प लिया कि राम लल्ला के लिए विभिन्न दिनों में एक पोशाक बनाई जाएगी। एकादशियों, अमावस्या, पूर्णिमा पर नई पोशाकें हैं।” राम मंदिर भूमि पूजन के लिए लखनऊ के राम लीला समिति की मिट्टी अयोघ्या भेजी गई कल्कि राम ने कहा कि उनका ट्रस्ट दो साल से राम लल्ला के लिए तैयार किए जा रहे कपड़े पहन रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम लल्ला की पोशाक पर फैसला मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास द्वारा लिया जाएगा। राय ने कहा, “भगवान की पोशाक मुख्य पुजारी सत्येंद्र दासजी महाराज द्वारा तय की जाएगी। मेरी जानकारी के अनुसार, हर रंग का एक रंग है। प्रत्येक दिन का एक रंग है। बुधवार का रंग भी है।” राय ने कहा कि आयोजन में कोरोनोवायरस दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा और केवल सीमित संख्या में लोगों को भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा, “हम कोशिश करेंगे कि 125-150 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में शामिल न हों। सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।” उन्होंने कहा, “मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि वे इस आयोजन के लिए अयोध्या न जाएं। सभी को अपने-अपने स्थानों पर दीप और दीप प्रज्जवलित कर इस उत्सव का जश्न मनाना चाहिए। प्रार्थना करें कि भारत कोरोनावायरस से मुक्त हो जाए।” श्रीराम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होंगे 200 अतिथि, जानें PMO ने किन-किन नामों पर लगाई मुहर श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शिलान्यास (भूमि पूजन) समारोह के बाद शुरू होगा, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भी भाग लेने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार गठित राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट ने इस महीने की शुरुआत में अपनी दूसरी बैठक की। इस साल मार्च में, ‘राम लला’ की मूर्ति को एक अस्थायी ढांचे में स्थानांतरित कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 9 नवंबर को केंद्र सरकार को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए स्थल सौंपने का निर्देश दिया था। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com