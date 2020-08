भूमि पूजन : 11 थालियों में सजाकर लगेगा रामलला को 1.11 लाख लड्डुओं का भोग अयोध्या। अयोध्या में पांच अगस्त को राम मंदिर निर्माण को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्धारा किये जाने वाले भूमि पूजन के बाद प्रसाद के रूप में लड्डू बांटा जायेगा। भूमि पूजन के लिए मणिराम दास छावनी में एक लाख 11 हजार लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें 11 थालियों में सजाकर रामलला को भोग लगाया जाएगा। भूमि पूजन के दिन ये लड्डू अयोध्या धाम व तीर्थ स्थलों में वितरित किए जाएंगे। भूमि पूजन : सुबह 11:15 बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे अयोध्या, भागवत संग सांझा करेंगे मंच अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच अगस्त को यहां भूमि पूजन कर राम मंदिर के लिए शिलान्यास करेंगे। इसके लिए केंद्रीय मंत्रियों व अफसरों का नगर में आना-जाना जारी है। शुक्रवार की सुबह केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अयोध्या पहुंचे और हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद श्रीरामजन्मभूमि प्रांगण में रामलला के दर्शन किए। श्री पटेल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी भी थे । दर्शन-पूजन के बाद दोनो कारसेवकपुरम् पहुंचे और वहां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से अयोध्या में पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा की। अखिलेश बोले- योगी सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के चलते पिछड़ गया यूपी शुक्रवार सुबह ही राज्यूय के उच्पीच अधिकारी भी यहां आये और साकेत महाविद्यालय में बन रहे हेलीपैड का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने के कारण अयोध्या व आसपास के नौ जिलों में हाईअलर्ट घोषित कर दिया गया है। अधिकारी लगातार भूमि पूजन की तैयारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा ले रहे हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com