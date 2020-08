सीएम योगी का अयोध्या दौरा रद्द, भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का लेने वाले थे जायजा अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरा रद्द कर दिया है। बता दें कि 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिये रविवार को अयोध्या दौरे पर आ रहे थे, पिछली 25 जुलाई को योगी ने यहां आकर मेहमानों की सूची को अंतिम रूप दिया था और 300 की जगह सूची को छोटा करते हुए 200 मेहमानों को बुलाने को कहा था। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि करीब दो घंटे के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जिला प्रशासन के अधिकारियों, संतो, ट्रस्ट के सदस्यों और सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। अयोध्या के साथी ही राममयी हुई काशी, गंगा आरती की दीपमाला में लिखा जय श्री राम योगी रामभक्तों से पहले ही अपील कर चुके है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर वे अयोध्या का रूख न करें बल्कि अपने घरों में बैठकर टीवी स्क्रीन पर भूमि पूजन कार्यक्रम के सजीव प्रसारण का आनंद लें। उन्होने इस पुनीत अवसर पर चार और पांच अगस्त को दिये प्रज्जवल्लित करने की अपील भी की है। पीएम मोदी ने सीएम विजय रूपाणी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं गौरतलब है कि शुक्रवार को सूबे के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने अयोध्या का दौरा किया था और तैयारियों की समीक्षा की थी। स बीच अयोध्या जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से तीन अगस्त की रात से जिले की सीमा सील करने का फैसला किया है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com