उमा भारती को मिला रामजन्म न्यास की तरफ से अयोध्या पहुंचने का न्योता भोपाल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता एवं मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज कहा कि उन्हें निर्देश मिला है कि वह चार अगस्त की शाम तक अयोध्या पहुंच जाए और निर्देश के अनुसार उन्हें छह अगस्त तक वहीं रहना होगा। सुश्री भारती ने अपने ट्वीट के जरिए कहा 'मैं एक समाचार आप सबके साथ शेयर कर रही हूं जिसे जानने के लिए आप सब उत्सुक थे। मुझे अभी अयोध्या जी के राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि मैं 4 अगस्त की शाम तक अयोध्या जी पहुंच जाऊं एवं उनके निर्देश के अनुसार मुझे 6 अगस्त तक अयोध्या जी में ही रहना होगा। मैं अभी 30 जून को भी अयोध्या जी गई थी एवं रामलला के दर्शन किए थे, आरती में भाग लिया था। अब मुझे फिर रामलला के दर्शन का मौका मिलेगा।' मुझे अभी अयोध्या जी के राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि मैं 4 अगस्त की शाम तक अयोध्या जी पहुंच जाऊं एवं उनके निर्देश के अनुसार मुझे 6 अगस्त तक अयोध्या जी में ही रहना होगा। — Uma Bharti (@umasribharti) July 31, 2020 राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तिथि करीब आ गई है। जिन लोगों को भूमि पूजन के कार्यक्रम में बुलाया जाना है, उन अतिथियों की लिस्ट को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है।