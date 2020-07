5 साल के बच्चे ने किया कमाल, 3200 किमी साइकिल चला कर जुटाया कोविड -19 फंड नई दिल्ली। कोरोना वायरस के दौरान लोग एक-दूसरे की मदद कर कई तहर की मिसालें दे रहे हैं। कहीं कोई मैराथन रनर अपने घर में दौड़ रहा है, तो कहीं कोई बच्चा मैराथन दौड़ कोविड -19 फंड जोड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। एक 5 साल के बच्चे ने कोरोना राहत कोष के लिए 3200 किलोमीटर साइकिल चलाई। उन्होंने इस साइकिलिंग के माध्यम से 3.7 लाख रुपए का फंड इकट्ठा किया। यूनीसेफ का बड़ा खुलासा, हर तीसरे बच्चे के खून में मौजूद है ये खतरनाक तत्व इस बच्चे का नाम अनीश्वर कुंचला है। 27 मई के दिन उन्होंने एक अभियान शुरू किया था। इसका नाम था “Little pedallers Aneesh and his friends”, इस अभियान में उनके साथ 60 अन्य दोस्तों ने भी हिस्सा लिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया से उनके इस अभियान को लोगों ने डोनेशन दिया। भारत और यूएस से भी लोगों ने फंड डोनेट किया। यहां तक कि अनीश्वर ने इससे पहले क्रिकेट चैलेंज भी रखा था, जिसमें नेशनल हेल्थ सर्विस को उन्होंने सपोर्ट किया। ब्रिटेन के पीएम ने चलाई मेड-इन-इंडिया की हीरो साइकिल बता दें कि अनीश्वर के माता-पिता चित्तूर आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल अब तो वो इंग्लैंड रहते हैं। कुछ दिनों पहले अनीश्वर के नेक काम से खुश होकर एमी एंडी कार्टर ने भी उनसे मुलाकात की। कार्टर ने भी बच्चे के इस काम की सराहना की। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ब्रिटिश उच्चायुक्त एंड्रयू फ्लेमिंग ने भी उनके काम को दुनिया के सामने शेयर किया है। अनीश्वर कहते हैं कि वो अभी और भी चैलेंज लेना चाहते हैं और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहते हैं। 5 साल के इस बच्चे के ये काम की सभी सराहना कर रहें हैं और कह रहें हैं ‘Well done Anishcher’। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com