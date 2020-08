यात्री कृपया ध्यान दें, 31 अगस्त तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने आज घोषणा की कि 31 अगस्त तक अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल पैसेंजर उड़ानें निलंबित रहेंगी। इससे पहले इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स पर 31 जुलाई तक के लिए रोक लगाई गई थी, जिसे अब बढ़ा कर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 17 लाख के करीब, 10.93 लाख लोग हुए रोगमुक्त अंतरराष्ट्रीय उड़ानें निलंबित होने की वजह से भारत सरकार विदेश में फंसे लोगों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत विदेश में फंसे लोगों को चरणबद्ध तरीके से भारत लाया जा रहा है। इसके लिए एयर इंडिया की पूरी मदद ली जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है, साथ ही उन्हें आशा है कि साल के अंत तक पूरी तरह से घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू किया जा सकता है। कोरोना महामारी के बीच 23 मार्च से इंटरनैशनल फ्लाइट और 25 मार्च से डमेस्टिक फ्लाइट की सेवा बंद की गई थी। दो महीने बाद 25 मई को डमेस्टिक फ्लाइट की सेवा शुरू की गई। यूरोपीय संघ ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण मौजूदा समय भारत से उड़ानों को प्रतिबंधित कर रखा है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com