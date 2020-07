श्रीराम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होंगे 200 अतिथि, जानें PMO ने किन-किन नामों पर लगाई मुहर नई दिल्ली। अयोध्या में भूमि पूजन में शामिल होने वाले 200 मेहमानों की सूची को प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिल गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मेहमानों की सूची को चार अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें देश के 50 बड़े साधु संत, 50 नेता और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग होंगे। इनमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह के साथ साध्वी ऋतंभरा और विनय कटियार शामिल होंगे। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। राम मंदिर निर्माण में बतौर कारसेवक शामिल हों मुसलमान : बख्त बता दें की 5 अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरसंघचालक मोहन जी भागवत के साथ 50 साधु संत भी शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम में उद्योगपति रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी समेत कुछ अन्य उद्योगपति को भी निमंत्रण दिया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मेहमानों की सूची को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है। इनमें देश के 50 बड़े साधु संत और 50 नेता और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग हैं। मुख्य तौर पर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, साध्वी ऋतंभरा और विनय कटियार को निमंत्रण भेजा गया है। कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी भूमि पूजन के कार्यक्रम का निमंत्रण गया है। मोदी हनुमानगढ़ी में माथा टेकेने के बाद करेंगे मां सरयू का भी दर्शन, जानिये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या यात्रा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर 5 अगस्त को सुबह 11:30 बजे अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में उतरेगा यहां से उनका काफिला आगे के लिए रवाना होगा पीएम मोदी पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे या जन्मभूमि इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। जन्मभूमि के कार्यक्रम को 2 घंटे का रखा गया है इसमें भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी 1 घंटे तक जनता को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को दिखाने के लिए अयोध्या के अलग-अलग स्थानों पर स्क्रीन लगाई जाएंगी इसके अलावा अयोध्या में हर जगह लाउडस्पीकर लगेंगे जिसके माध्यम से रामजन्म भूमि पूजन के दौरान किए जा रहे मंत्र उच्चारण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुना जा सकेगा। शाम को सरयू घाट पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com