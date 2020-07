अयोध्या में PM मोदी को भेंट की जाएगी कोदंड राम की प्रतिमा, जानिए क्यों है खास अयोध्या। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमिपूजन की तैयारियों जोरों पर हैं। इस बीच 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की भी भव्य तैयारी की जा रही है। अयोध्या यात्रा के दौरान पीएम मोदी को लकड़ी की बनी दुर्लभ डेढ़ फुट की कोदंड राम और एक फुट की लव-कुश की प्रतिमा भेंट की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाने वाली प्रतिमाएं अयोध्या शोध संस्थान की तरफ से कर्नाटक में बनवाई जा रही है, जो कि लगभग पूर्ण हो चुकी है। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि में पूजन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को कोदंड राम और लव-कुश की प्रतिमा उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग की तरफ से भेंट की जाएगी। भूमि पूजन के दिन, हरे और केसरिया रंग की नवरत्न जड़ित पोशाक पहनेंगे रामलला इन मूर्तियों को विशेष रूप से कर्नाटक में प्रेसिडेंट अवॉर्ड से सम्मानित शिल्पकार राममूर्ति तैयार कर रहे हैं। इसको बनाने के लिए कर्नाटक की विशेष टीकवुड का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल भगवान श्रीराम के धनुष को कोदंड के रूप में जाना जाता है। जब वह सीताजी की खोज में दक्षिण भारत पहुंचे थे तो उनके हाथ में उस वक्त कोदंड धनुष था। भगवान श्रीराम ने अपनी पत्नी सीताजी की रक्षा के लिए कोदंड धनुष उठाया था, इसलिए दक्षिण भारत में भगवान श्रीराम को स्त्री रक्षक के रूप में माना जाता है और राम के कोदंड रूप की पूजा की जाती है। रावण ने ज्योतिर्लिंग के लिए किया था घोर तप लेकिन नहीं ले जा पाया था लंका गौरतलब है कि 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। भूमि पूजन के भव्य कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है। 200 मेहमानों को न्योता चला गया है। इसकी लिस्ट ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पीएमओ को भेज दी है। राम मंदिर के भूमिपूजन वाले दिन रामलला नवरत्न जड़े और मखमल के वस्त्र पहनेंगे। रामलला के वस्त्र हरे और केसरिया रंग में बन रहे हैं। रामलला के हरे रंग के वस्त्र में भगवा रंग की गोटी लगाई जा रही है। 1 अगस्त तक रामलला के वस्त्र तैयार हो जाएंगे। वस्त्रों के अलावा आसन पर बिछाने के लिए चुनरी सितारा जड़ित परदा भी तैयार किया जा रहा है। मंत्रों के जाप से खुल जाएंगे आपकी किस्मत के ताले रामलला के साथ-साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी और शालिग्राम के लिए भी आसन तैयार हो रहे हैं। राममंदिर के निर्माण में कोई विघ्न बाधा ना आए इसके लिए देशभर की पवित्र नदियों से जल और मिट्टी अयोध्या लाई जा रही है। अयोध्या को रंग पोतकर ऐसे सजाया जा रहा है कि दुनिया देखकर दंग रह जाए। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com