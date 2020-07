इराक : आंतकी हमले में दो अधिकारियों समेत तीन की मौत बगदाद। इराक में इस्लामिक स्टेट (आईएस) आतंकवादियों के दो हमलों में दो इराकी अधिकारी और एक सीमा गॉर्ड की मौत हो गयी। इराकी सेना ने इसकी जानकारी दी। इराकी संयुक्त अभियान कमांड ने बयान जारी कर कहा कि एक मामले में 29वें ब्रिगेड के ब्रिगेडियर जनरल अहमद अल-लामी की हीत इलाक में आईएस आतंकवादियों का पीछा करने के दौरान मौत हो गयी। अंबाला की धरती चूमेंगे 5 राफेल विमान, वायुसेनाध्यक्ष करेंगे अगुआनी आईएस के आतंकवादी हीत इलाके में सेना की चौकी पर हमला करके भाग रहे थे तभी अल-लामी इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे गए। आतंकियों के हमले में एक अधिकारी मौत हो गयी और दो सैनिक घायल हो गए। एक अन्य हमले में आतंकवादियों ने इराक-सऊदी अरब सीमा पर अरार क्रॉसिंग में इराकी सीमा गॉर्ड पेट्रोल पर गोलीबारी की जिसमें एक गॉर्ड की मौत हो गयी और चार अन्य घायल हो गए। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com