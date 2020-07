Friendship Day 2020 : 2 अगस्त को मनाया जाएगा फ्रेंडशिप डे, जानें कब हुई थी इस दिन को मनाने की शुरुआत नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस या फ्रेंडशिप डे हर वर्ष अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। इस दिन को लोग अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन लोग दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं और घूमने जाते हैं। दोस्तों के बीच इस दिन का खास महत्व हैं। जिस तरह पिता के लिए फादर्स डे और मां के लिए मदर्स डे समर्पित होता है उसी प्रकार दोस्तों के लिए फ्रेंडशिप डे समर्पित होता है। फ्रेंडशिप डे के मौके पर लोग अपने दोस्तों को कार्ड, फूल और चॉकलेट गिफ्ट करते हैं। फ्रेंडशिप डे पर बॉलीवुड में कई गाने भी बने हैं जो दोस्ती को दर्शाते हैं। इस साल फ्रेंडशिप डे 2 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। राजीव गांधी सरकार ने 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया मित्रता दिवस कई देशों में मनाया जाता है। इसे पहली बार पराग्वे में 1958 में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के रूप में प्रस्तावित किया गया था। हालांकि, इसे 1930 में जॉयस हॉल द्वारा हॉलमार्क कार्ड से उत्पन्न किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने अंतत: 30 जुलाई को आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के रूप में घोषित किया। भारत में, हालांकि, यह आमतौर पर अगस्त महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। 1998 में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान की पत्नी, नैन अन्नान ने यूएन में विनी द पूह को मित्रता के वैश्विक राजदूत के रूप में घोषित किया। BIGG BOSS फेम दीपक ठाकुर का डूबा घर, पीएम मोदी-सोनू सूद से लगाई मदद की गुहार दुनियाभर के अलग-अलग देशों में फ्रेंडशिप डे अलग-अलग दिन मनाया जाता है। 27 अप्रैल 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने 30 जुलाई को आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे घोषित किया था। हालांकि, भारत सहित कई दक्षिण एशियाई देशों में अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है. ओहायो के ओर्बलिन में 8 अप्रैल को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com