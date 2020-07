जौनपुर में फूटा कोरोना बम, 140 नए संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप जौनपुर। जौनपुर में 140 और कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1899 हो गयी है। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को यहां बताया कि आज मिली जांच रिपोर्ट में 140 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि राहत की बात यह है कि 1899 में से अब तक 996 मरीज ठीक हो चुके हैं । अभी तक 30 की मृत्यु हो चुकी है । जिले में 873 कोरोना एक्टिव हैं,जिनका इलाज चल रहा है। कुशीनगर में पडरौना तहसीलदार सहित 69 नए कोरोना संक्रमित मिले उन्होंने बताया कि 1213 नए लोगों के भी सैंपल लिये गये। आज के 1213 सैमपल मिलाकर अब तक कुल 37730लोगों के नमूने लिए जा चुके हैं और 35217लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अब 2513 नमूनों के रिजल्ट आने शेष हैं । Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com