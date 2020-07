चीन में लौटा कोरोना, 127 नए संक्रमित मरीज मिले बीजिंग। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि देश में कोविड-19 महामारी के 127 नए मामले की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें से 123 घरेलू प्रसार के मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्नातक अंतिम वर्ष परीक्षा पर सुनवाई टली, UGC ने छात्रों से कही ये बात राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने अपनी नियमित रिपोर्ट में कहा कि घरेलू प्रसारित मामलों में से शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में 112 और लियाओनिंग प्रांत में 11 मामले सामने आए हैं। आयोग ने कहा कि गुरूवार को बीमारी से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com