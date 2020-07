पांच साल से छोटे बच्चों में 10 से 100 गुना अधिक कोरोना वायरस : स्टडी रिपोर्ट नई दिल्ली। पांच साल से छोटे बच्चों के नाक में अधिक उम्र के बच्चों या वयस्कों की तुलना में कोरोना वायरस के जैनेटिक मैटेरियल 10 से 100 गुना अधिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि छोटे बच्चे समुदाय में संक्रमण का बड़ा वाहक हो सकते हैं। इस बात का खुलासा JAMA पीडियाट्रिक्स ने गुरुवार को एक स्टडी रिपोर्ट में किया है। शोधकर्ताओं ने 23 मार्च से 27 अप्रैल के बीच शिकागो में 145 मरीजों के नोजल स्वैब के जरिए रिसर्च किया यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन स्कूल और डेकेयर खोलने पर जोर दे रहा है। शोधकर्ताओं ने 23 मार्च से 27 अप्रैल के बीच शिकागो में 145 मरीजों के नोजल स्वैब के जरिए रिसर्च किया, जिनमें एक सप्ताह से लक्षण थे। मरीजों के समूह को तीन हिस्सों में बांटा गया था। 46 बच्चे 5 साल से कम उम्र के थे, 51 बच्चों की उम्र 5 से 17 साल के बीच थी और 48 व्यस्क 18 से 65 साल की उम्र के थे। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी लोग 15 अगस्त तक क्वारंटाइन एन एंड रोबर्ट एच लूरी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के डॉक्टर टेलर हील्ड सर्जेंट की अगुआई में टीम ने पाया कि छोटे बच्चों के ऊपरी श्वांस नली में SARS-CoV-2 वायरस 10 से 100 गुना तक अधिक थे। टीम ने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि लैंप स्टडी से पाया गया कि जैनेटिक मैटिरियल जितनी अधिक होती है, संक्रमण उतना अधिक फैलता है। छोटे बच्चे आम आबादी में SARS-CoV-2 के अहम वाहक यह पहले भी कहा गया है कि अधिक वायरल लोड वाले बच्चे बीमारी अधिक फैला सकते हैं। लेखकों ने लिखा कि छोटे बच्चे आम आबादी में SARS-CoV-2 के अहम वाहक हैं। यह रिपोर्ट हेल्थ अथॉरिटीज की उन मान्यताओं की विपरीत है कि बच्चे इस वायरस से गंभीर रूप से कम बीमार पड़ते हैं और दूसरों को अधिक संक्रमित नहीं करते हैं। हालांकि अभी इस पर पर्याप्त शोध नहीं हुआ है। साउथ कोरिया में हाल ही में एक रिसर्च में पाया गया कि 10 से 19 साल के बच्चों ने घर में व्यस्कों की तरह ही संक्रमण फैलाया, लेकिन 9 साल से कम उम्र के बच्चों ने कम संक्रमण फैलाया है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com