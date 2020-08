विशाखापट्टनम में विशाल क्रेन गिरने से 10 लोगों की मौत और एक घायल विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बड़ा हादसा हो गया है। जहां हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में एक विशाल क्रेन गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई है। #WATCH A crane collapses at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. 10 dead and 1 injured in the incident, says DCP Suresh Babu. pic.twitter.com/BOuz1PdJu3 — ANI (@ANI) August 1, 2020 घटना को लेकर डीसीपी सुरेश बाबू ने कहा है कि बड़ी क्रेन गिर गई जिसकी चपेट में आने से 10 लोगों की मौत हो गई है और एक घायल हैं। क्रेन किरने के बाद शिपयार्ड में अफरा-तफरी मच गई है। घटना को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है कि आखिरी ये हादसा हुआ कैसे और विशाल क्रेन कैसे गिर गई। इस संबंध में बाकी जानकारी अभी आनी बाकी है। मौसम अलर्ट : यूपी के 24 जिलों में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की संभावना बता दें कि इससे पहले विशाखापट्टनम में ही एक केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव की घटना सामने आई थी। गैस रिसाव कांड में 11 लोगों की मौत भी हो गई थी जबकि 300 लोगों को कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। गैस इतनी खतरनाक थी कि राह चलते लोग बेहोश होकर गिरने लगे थे। गैसे पूरे इलाके में फैल गई थी। जिसकी वजह से लोगों ने आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, जी मचलाना और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने जैसी समस्या देखने को मिली थी। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com