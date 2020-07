अनलॉक 3.0 : लखनऊ में बहुसंख्यक लोग इन सेवाओं को शुरू करने के लिए तैयार नहीं लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार अनलॉक 3.0 के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया जुट गयी लेकिन बहुसंख्यक लोग मल्टीप्लेक्स, जिम, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो या लोकल ट्रेन को फिर से तत्काल शुरू करने के पक्ष में नहीं हैं। लोकल सर्किल के सर्वे ने मंगलवार को यहां खुलासा किया कि 62 प्रतिशत लोगों ने एक अगस्त से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के सरकार के कदम का विरोध किया, जबकि केवल 29 प्रतिशत नागरिकों ने कहा कि वे यात्रा के लिये मेट्रो या लोकल ट्रेन लेंगे। इसी तरह, सिर्फ नौ प्रतिशत ने कहा कि वे जिम वापस जाएंगे जबकि छह प्रतिशत ने कहा कि वे थिएटर या मल्टीप्लेक्स जाने के इच्छुक हैं। सुशांत सुसाइड केस : महेश भट्ट और रिया चक्रवती पर कंगना का बड़ा आरोप, 2 दिन पहले हुई थी ये घटना शुक्रवार को समाप्त होने वाले 2.0 अनलॉक के साथ सरकार अनलॉक 3.0 के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में है, जो एक अगस्त से लागू होगी। ऐसा माना जाता है कि अन्य प्रतिबंधों को कम करने के बीच, सरकार जिम के अलावा सिनेमा हाल, थिएटर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा और मेट्रो, लोकल ट्रेनों को फिर से खोलने पर विचार कर सकती है,। जिम, मल्टीप्लेक्स, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा और मेट्रो / लोकल ट्रेनों को फिर से खोलने के लिए सामूहिक रूप से एक सर्वेक्षण किया गया था। ऑनलाइन सर्वेक्षण में देश के 255 जिलों से 34,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। यह पूछे जाने पर कि यदि सरकार मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हाल खोलती है तो क्या वे अनलॉक 3.0 में आगामी दो महीनों में फिल्में देखने जा रहे हैं। जवाब में केवल तीन प्रतिशत ने कहा कि वे कई बार जाएंगे जबकि एक अन्य तीन प्रतिशत ने कहा कि वे एक या दो बार जाएंगे। जिम जाने के मामले में सरकार ने उन्हें अनलॉक 3.0 में खोलने का फैसला किया तो केवल छह ने कहा कि वे जाएंगे क्योंकि वे पूर्व में भी जा रहे थे और तीन प्रतिशत ने कहा कि वे काफी कम बार गये थे। कानपुर देहात के अपहृत युवक की हत्या पर जताया दुख, पांच लाख रुपये आर्थिक सहायता का ऐलान नागरिकों से यह भी पूछा गया था कि क्या मेट्रो / लोकल ट्रेनों को अनलॉक 3.0 में खोला जाता है, तो क्या उन्हें अगले 60 दिनों में उसमें यात्रा करेंगे। केवल 29 प्रतिशत लाेगों ने एक सकारात्मक उत्तर दिया जबकि 63 प्रतिशत ने नकारात्मक उत्तर दिया। लोकल सर्किल के सर्वे के मुताबिक अनलॉक 2 में भी 40 फीसदी लोग अब भी घर से बाहर जाकर खरीदारी करने से बच रहे हैं, हालांकि ऑनलाइन या होम डिलिवरी के जरिए शॉपिंग करने में उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके बावजूद एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आइटम के लिए लोग ई कॉमर्स या लोकल शॉप से होम डिलिवरी को ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। शरद पवार बोले- मैं राम मंदिर भूमि पूजन के खिलाफ नहीं, चिंता कोरोना को लेकर है सर्वे के मुताबिक अनलॉक एक के चार हफ्ते बाद भी 40 फीसदी लोग मार्केट में जाने से कतरा रहे हैं। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल दोनों तरह की खरीदारी के लिए होमडिलिवरी को लोग ज्यादा अहमियत दे रहे है। हालांकि सर्वे में खुलासा हुआ है कि ई-कॉमर्स, लोकल शॉप से होनेवीली होम डिलीवरी से 65 प्रतिशत लोग परेशान है। दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग में डिलीवरी, ज्यादा कीमत और रिफंड का झंझट झेलना पड़ रहा है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com